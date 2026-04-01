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Voltron: Legendärer Verteidiger

Strahlentag

NBCUniversalStaffel 8Folge 8vom 01.04.2026
Strahlentag

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 8: Strahlentag

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Die Atlas und die Löwen erreichen den Planeten Drazan, um an den Feierlichkeiten des Clear Day teilzunehmen. Während die Crew in die Festlichkeiten eintaucht, steht Allura vor einer folgenschweren Entscheidung: Sie könnte Honervas Sturz herbeiführen, müsste dafür jedoch einen unermesslich hohen persönlichen Preis zahlen.

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