Weekend
Folge 11: Weekend Istanbul
Das alte Konstantinopel ist die größte Stadt der Türkei und mit ihrer 3000 jährigen Geschichte eine der ältesten, noch bestehenden Städte der Welt. Hier leben rund 13 Millionen Menschen. (Schätzungen liegen sogar bei 16 Millionen Einwohner). Istanbul erstreckt sich sowohl auf der europäischen als auch auf der asiatischen Seite des Bosporos und ist damit die einzige Metropole, die auf zwei Kontinenten liegt. Die Stadt lebt – und zwar 24 Stunden am Tag. Unendlich viele unterschiedliche Eindrücke machen sie so einzigartig. Die Menschen sind sehr geschäftstüchtig und das meiste Leben findet auf den Straßen statt. Auch die Architektur ist außerordentlich vielseitig: es gibt richtig alte kleine Häuser, natürlich die beeindruckenden Moscheen, aber auch moderne Wolkenkratzer. Istanbul ist groß und die Strecken zwischen den einzelnen Stadtteilen sind teilweise nur mit Taxi, Bus oder Schiff zu bewältigen. Aber es lohnt sich auch die vom trubeligen Zentrum entfernten Stadtteile zu erkunden und die ruhigen Seiten von Istanbul kennen zu lernen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick