Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weekend

Weekend Madrid

Doku überStaffel 1Folge 9vom 11.05.2008
Weekend Madrid

Weekend MadridJetzt kostenlos streamen

Weekend

Folge 9: Weekend Madrid

16 Min.Folge vom 11.05.2008

Die spanische Hauptstadt ist, mit rund 3 Millionen Einwohnern, die drittgrößte Europas. Madrid ist nicht nur der geografische, sondern auch der kulturelle und politische Mittelpunkt Spaniens. Die Madrider sind Weltstädter und Dörfler zugleich. Ein Radiojournalist hat einmal über Madrid gesagt, es sei das „größte Dorf“ Spaniens. Das Leben in den vielen Vierteln im alten Madrid erinnert tatsächlich ans Dörfliche: kleine Gässchen mit Menschen, die sich untereinander alle kennen. Nur wenige Madrider sind Alteingesessene, die meisten Bewohner sind zugezogen und fahren am Wochenende auf´s Land. Madrid ist eine sehr freundliche und tolerante Stadt, die nachts erst richtig aufwacht. Auch der Sonntag ist hier keinesfalls Ruhetag: überall strahlt Leben und Harmonie auf den Straßen und Plätzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weekend
Doku über
Weekend

Weekend

Alle 1 Staffeln und Folgen