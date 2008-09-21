Weekend
Folge 5: Weekend Riga
Weekend Riga führt den Zuschauer in die lettische Hauptstadt, die sich durchaus mit westlichen Metropolen messen lassen kann. Ob Architektur, Mode oder Kultur – Riga hat seinen ganz eigenen Charme; und als ob das noch nicht reichen würde auch noch das Meer direkt vor der Haustür. Riga ist nicht besonders groß, man kann die Stadt gut zu Fuß erkunden. Die so genannte Neustadt ist geprägt von großen Boulevards und wunderschönen, prachtvollen Jugendstilbauten. In diesem Viertel liegt auch der „Bergs Basar“, ein Gebäudekomplex mit kleinen offenen Fußgängerzonen. Hier befindet sich das Hotel Bergs, ein leuchtender Stern am eher dunklen Hotel Firmament in Riga. Gleich neben dem Hotel ist der „Garage“ Laden von Laima Kaugure. Sie entwirft und fertigt außergewöhnliche Leinenstoffe auf alten Webstühlen. Für Armani und für ihre eigene Kollektion, hier in ihrer Heimatstadt. Kräfte tanken für die Entdeckungstouren des Wochenendes? Kein Problem!
