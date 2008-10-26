Weekend
Folge 4: Weekend Stockholm
Stockholm erstreckt sich über 14 Inseln und ist eine der schönsten und grünsten Metropolen Europas. Die schwedische Hauptstadt und Heimat von knapp 2 Millionen Einwohnern ist mit über 70 Museen, Kirchen und Schlössern Kultur- und Designstätte. Obwohl Stockholm nicht gerade klein ist, lassen sich die vier wichtigsten Stadtviertel: City, Gamla Stan, Söder- und Östermalm gut zu Fuß erschließen. Unser Stockholm-Hotel ist das "Berns". Die prachtvollen Salons des heutigen Hotels waren einst Treffpunkt des Stockholmer Adels. Wo früher blaues Blut verkehrte, findet man heute moderne, großzügige Zimmer in sehr zentraler Lage. Das Hotel ist zwar nicht ganz billig, aber das ist die schwedische Hauptstadt ohnehin nicht. Statt mit Euro zahlt man hier übrigens immer noch mit Kronen. Weekend Stockholm startet in Gamla Stan. Das mittelalterliche Stadtviertel ist der Sitz des Königspalastes "Kungliga Slotten" - zwar wohnen die Royals mittlerweile außerhalb, aber der traditionelle Wachwechsel findet dennoch jeden Mittag statt. Auch die Teekultur wird groß geschrieben. Neben Coffee-Shops bekommt man fast überall gute Tees "to go". Ein besonderer Tipp ist das "Chaikhana Tea House", was übersetzt "Tee Schatz" bedeutet. Hier kann man die besten und außergewöhnlichsten Tees der Welt genießen - natürlich nicht nur zum Mitnehmen, sondern auch im gemütlichen Salon. Für wen´s ein bisschen mehr sein darf, der kann bei "Chokladfabriken" nicht nur allerlei Kreationen aus Kakao erstehen, sondern einmal im Monat auch bei der Herstellung zusehen.
