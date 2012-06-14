Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 26

TelenovelaStaffel 2Folge 11vom 14.06.2012
Folge 11: Folge 26

42 Min.Folge vom 14.06.2012Ab 6

Robert und Maja werden von ihrem schlechten Gewissen geplagt, versichern sich aber gegenseitig, dass ihr Entschluss richtig ist. Doch dann müssen sie ernüchtert erkennen, was das für Arthur und Greta bedeutet. Während Maja bei dem Gedanken, Arthur die Wahrheit zu sagen, schwer ums Herz wird, bereitet der mit Greta eine Überraschung für sie vor. Als Maja nach Hause kommt und liebevoll von Arthur begrüßt wird, kann sie sich nicht überwinden, ihm die Wahrheit zu sagen. Greta wird inzwischen von Senta zu einer Hochzeitskleid-Anprobe verdonnert und widmet sich eher unfreiwillig ihrer bevorstehenden Hochzeit - immer in Gedanken an Robert, der wie vom Erdboden verschwunden scheint.

