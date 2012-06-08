Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 24

TelenovelaStaffel 2Folge 9vom 08.06.2012
Folge 24

Folge 24Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 9: Folge 24

43 Min.Folge vom 08.06.2012Ab 6

Kilian versucht, den Mord an Daphne zu vertuschen. Er versenkt ihre Leiche in den Fluten und geht betont normal zur Realität über. Vor den anderen gibt er sich unendlich verliebt in Daphne. Um die vermeintliche Liebe zum Ende zu bringen, schreibt er einen Abschiedsbrief, in dem Daphne angeblich Schluss mit ihm macht und lässt sich von Senta trösten. Robert sucht sehnsüchtig den Kontakt zu Maja, doch die macht ihm klar, dass sie viel zu schicksalhaft miteinander verwoben sind, als dass sie normal miteinander umgehen könnten. Beide flüchten sich in ihre Arbeit, um ihre Gefühle zu verdrängen. Das bleibt den anderen nicht verborgen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen