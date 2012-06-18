Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 27

TelenovelaStaffel 2Folge 12vom 18.06.2012
Folge 27

Folge 27Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 12: Folge 27

43 Min.Folge vom 18.06.2012Ab 6

Arthur ist schwer getroffen und entzieht sich überfordert dem Gespräch mit Maja. Robert will endlich mit Greta sprechen, doch Jan verlangt seine Anwesenheit in der Reederei. Auf einem Schiff ist Feuer ausgebrochen, und Robert muss sofort zum Unglücksort. Maja berichtet Robert, dass Arthur die Wahrheit kennt, während er zugeben muss, noch immer nicht mit Greta gesprochen zu haben. Als Arthur zufällig Greta begegnet und sie seine gedrückte Stimmung bemerkt, erfährt Arthur, dass Greta noch völlig ahnungslos ist. Doch Greta spürt längst, dass etwas nicht in Ordnung ist und sich auch Maja ihr gegenüber seltsam verhält. Arthur will Maja aus dem Weg gehen, doch sie begegnen einander immer wieder. Arthur beschließt, zurück nach Berlin zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen