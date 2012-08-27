Wege zum Glück - Spuren im Sand
Während Robert und Greta nach der Hochzeit innig vereint sind, hängt Maja immer noch ihrer Liebe zu Robert nach, und auch Arthur kommt nicht zur Ruhe. Dann aber gelingt es den beiden doch noch, sich mit der neuen Situation anzufreunden und diesen ersten Tag als Verheiratete versöhnlich abzuschließen. Kilian und Robert werden von der Entscheidung ihrer Eltern, auf Weltreise zu gehen und ihnen deswegen die Reederei zu überlassen, völlig überrascht. Während Robert sich auf die Zusammenarbeit mit Kilian freut, überlegt dieser von Anfang an, wie er seinen Bruder so schnell wie möglich loswerden kann, um die Firma nach eigenem Gutdünken leiten zu können. Sobald Jan und Senta weg sind, will er als erstes sein Vorhaben, Giftmüll von der Ahlsenflotte transportieren zu lassen, in die Tat umsetzen. Gleichzeitig arbeitet er konzentriert an seinem Plan, Greta umzubringen. Zu diesem Zweck manipuliert er die ahnungslose Jule, die er in Markus' Praxis einschleusen möchte.
