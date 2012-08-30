Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 79

TelenovelaStaffel 6Folge 4vom 30.08.2012
Folge 79

Folge 79Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 4: Folge 79

42 Min.Folge vom 30.08.2012Ab 6

Für Ulla steht fest, dass Maja und Arthur ausziehen wollen, weil Maja schwanger ist. Deswegen sucht sie während des Frühstücks nach Anzeichen, die ihre Überzeugung bestätigen, und Bernd kann gerade so verhindern, dass sie die ahnungslose Maja direkt darauf anspricht. Greta muss eingestehen, dass die Bestrahlung ihr mehr zugesetzt hat, als sie zugeben wollte. Sie ist aber weiterhin überzeugt davon, dank Roberts Liebe alles gut durchzustehen. Doch kurz vor ihrer Weltreise beauftragt Senta sie mit einer Aufgabe, von der sie nicht weiß, ob sie ihr gewachsen ist. Wiebkes Rückkehr in die Reederei wird von Kilian und Edmund mit wenig Begeisterung zur Kenntnis genommen, während Robert und auch Jan und Senta sich freuen, sie wieder dabei zu haben. Senta gegenüber aber gibt Kilian sich optimistisch und selbstbewusst.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen