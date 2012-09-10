Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 11: Folge 86
Als Maja Robert endlich zur Rede stellen kann, geraten die beiden in einen heftigen Streit. Doch noch bevor sie sich richtig aussprechen können, werden sie von Greta unterbrochen, und sie müssen den Streit vertagen. Zu allem Überfluss bringt Bernd Arthurs Koffermatratze vorbei, gerade als alle gemeinsam am Tisch sitzen. Arthur und Maja retten sich in eine weitere Lüge, da aber Greta die Matratze kurzerhand zum Dachboden bringen lässt, müssen sie fortan zusammen in einem Bett schlafen. Anschließend bekommt Maja auch noch Roberts Wut über die neue Wohnsituation zu spüren, und sie beginnt, ihre Entscheidungen, die sie aus Liebe zu Greta getroffen hat, ernsthaft in Frage zu stellen. Kilian stören die neuen Umgangsformen im Klippenhaus, was seinen Wunsch, Greta loszuwerden, immer dringlicher werden lässt. Auch mit Robert gerät er in Streit wegen des geplanten Wiederaufbaus der Werft, der ihm schon lange ein Dorn im Auge ist.
