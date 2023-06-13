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Wer ist das Phantom?

Die Suche nach dem Phantom mit Michi Beck, Jeannine Michaelsen & Tom Beck

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 13.06.2023
Die Suche nach dem Phantom mit Michi Beck, Jeannine Michaelsen & Tom Beck

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Wer ist das Phantom?

Folge 3: Die Suche nach dem Phantom mit Michi Beck, Jeannine Michaelsen & Tom Beck

97 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12

Drei Celebrites spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Heute stellen sich Jeannine Michaelsen, Tom Beck und Michi Beck als Detektiv:innen der spaßigen Herausforderung und wollen herausfinden, um wen es sich beim prominenten Phantom handelt.

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