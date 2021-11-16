Die Suche nach dem Phantom mit Frederick Lau, Karoline Herfurth & SmudoJetzt kostenlos streamen
Wer ist das Phantom?
Folge 4: Die Suche nach dem Phantom mit Frederick Lau, Karoline Herfurth & Smudo
99 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12
Drei Celebrites spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Heute stellen sich Karoline Herfurth, Frederick Lau und Smudo als Detektiv:innen der spaßigen Herausforderung und wollen herausfinden, um wen es sich beim prominenten Phantom handelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick