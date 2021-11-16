Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer ist das Phantom?

Die Suche nach dem Phantom mit Frederick Lau, Karoline Herfurth & Smudo

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 16.11.2021
Die Suche nach dem Phantom mit Frederick Lau, Karoline Herfurth & Smudo

Die Suche nach dem Phantom mit Frederick Lau, Karoline Herfurth & SmudoJetzt kostenlos streamen

Wer ist das Phantom?

Folge 4: Die Suche nach dem Phantom mit Frederick Lau, Karoline Herfurth & Smudo

99 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12

Drei Celebrites spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Heute stellen sich Karoline Herfurth, Frederick Lau und Smudo als Detektiv:innen der spaßigen Herausforderung und wollen herausfinden, um wen es sich beim prominenten Phantom handelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wer ist das Phantom?
ProSieben
Wer ist das Phantom?

Wer ist das Phantom?

Alle 1 Staffeln und Folgen