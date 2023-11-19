Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer stiehlt mir die Show?

ProSiebenStaffel 6Folge 3vom 19.11.2023
Folge 3: Matthias, Hazel und Florian sind auf Highscore-Jagd

134 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6

So langsam werden sie ungeduldig: zum dritten Mal kämpfen Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Hazel Brugger und eine Wildcard-Kandidatin darum, sich Jokos Show zu eigen zu machen. Klappt der Coup endlich oder steht Joko auch nächste Woche wieder breit grinsend hinter seinem Moderationspult?

