Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Zugabe von Matthias Schweighöfer: Die Show der Emotionen
141 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12
„Die Show der 1000 Emotionen“ könnte der Name einer Schlagersendung im Ersten sein oder aber der Vorsatz, den sich Matthias Schweighöfer für seine Showmoderation gemacht hat. Zusammen mit Hazel Brugger, Joko, Florian David Fitz, einer Wildcard-Kandidatin und - last but not least - einer Nasenflöte gelingt ihm das wie keinem anderen.
