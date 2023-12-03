Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 4: Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show?
142 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 6
Matthias Schweighöfer hat es als erster in dieser Staffel geschafft, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen und darf nun selbst in die Rolle des Moderators schlüpfen. Für seine eigene Show hat er auf jeden Fall so einige Knaller vorbereitet!
