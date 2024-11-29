Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wetterleben mit Manuel Kelemen

Die Macht der Sonne

Staffel 3Folge 3vom 29.11.2024
Die Macht der Sonne

Wetterleben mit Manuel Kelemen

Folge 3: Die Macht der Sonne

26 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

Die Sonnenstrahlung ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Stärker auf sie zu bauen, gilt schon lange als eine nachhaltige Antwort auf den steigenden Energiebedarf. Jedoch wird sie in den sonnenstärksten Gebieten der Erde immer noch wenig genutzt. Wie ist die Situation in Österreich? Welche Auswirkungen – sowohl positive als auch negative – hat sie auf die verschiedenen Kulturen unseres Landes? Und welche sind die neuen Wege der Forschung, Solarenergie in Zukunft noch besser einzufangen?

