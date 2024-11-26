Wetterleben mit Manuel Kelemen
Folge 6: Wunder Wolken
26 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6
Wolken haben einen großen Einfluss auf unser Klima, denn sie können die Erde sowohl wärmen als auch kühlen. Wir wissen allerdings noch sehr wenig über ihre konkrete Rolle im Klimawandel. So zum Beispiel ist die Bedeutung spezifischer Aerosole – wie zum Beispiel Nanoplastikpartikel – in der Wolkenbildung noch weitgehend unerforscht
