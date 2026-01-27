Wetterleben mit Manuel Kelemen
Aufgrund der milderen Winter und der radikalen Zunahme der Hitzetage, wird die Notwendigkeit der Kühlung während der heißen Monaten, im Rahmen der Energiedebatte, zunehmend zum größeren Thema. In Wien setzt man dabei nun verstärkt auf den Ausbau der Fernkälte, die, wie Wärmepumpen auch, nach dem Kühlschrankprinzip funktioniert. Unser Heimatland ist damit ganz bestimmt ein Vorreiter. Doch was bedeutet das genau und was können wir uns in Zukunft, in Wien und ganz Österreich, erwarten?
