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Wettkampf der Waffenschmiede

Blackout

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 2vom 08.05.2026
Blackout

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 2: Blackout

41 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Vier Schmiede müssen im Dunkeln arbeiten, nachdem es einen Stromausfall in der Werkstatt gab. Ohne Elektrowerkzeuge oder Licht müssen die Schmiede auf Handhammer und Laternen zurückgreifen, um ihre Klingen zu schmieden. Die beiden verbleibenden Schmiede bilden zuhause das legendäre Schwert der Barmherzigkeit nach. Welche Klinge bringt dem Sieger 10.000 Dollar ein?

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