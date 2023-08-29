Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show

Die Kebekus Geschwister vs. Motsi und Oti Mabuse

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 29.08.2023
Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Motsi und Oti Mabuse an. In jeweils mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Welche Geschwister trauen sich gegenseitig mehr zu? Und wer kann das Finale am Spieltisch für sich entscheiden? Wer ist das bessere Geschwisterpaar?

