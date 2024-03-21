WWE Legends
Folge 6: Paige
42 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12
Saraya-Jade Bevis wächst im beschaulichen Norwich in einer Wrestler-Familie auf. Bereits mit 13 Jahren hat sie ihr Debüt im Ring und feiert von dort an Erfolge. Im Jahr 2012 schafft sie den Sprung nach Amerika und wird als Paige Teil der neu gegründeten Liga WWE NXT. Abseits des Sports wir das Leben der jungen Athletin jedoch von dunklen Momenten geprägt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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