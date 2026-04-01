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WWE Legends

Yokozuna

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 10.04.2026
Yokozuna

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WWE Legends

Folge 8: Yokozuna

42 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Rodney Anoa'i wächst in einer Wrestler-Familie auf und wird bereits im Jugendalter von seinen beiden Onkels trainiert. Im Jahr 1992 gibt er als Yokozuna sein Debut in der WWF, wo er sich schnell einen Namen macht. Schon bald kämpft der Gigant gegen Legenden wie Hulk Hogan, The Undertaker und Bret "Hitman" Heart. Doch sein außergewöhnliches Gewicht sorgt schließlich für seinen viel zu frühen Tod.

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