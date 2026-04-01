WWE Legends
Folge 8: Yokozuna
42 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Rodney Anoa'i wächst in einer Wrestler-Familie auf und wird bereits im Jugendalter von seinen beiden Onkels trainiert. Im Jahr 1992 gibt er als Yokozuna sein Debut in der WWF, wo er sich schnell einen Namen macht. Schon bald kämpft der Gigant gegen Legenden wie Hulk Hogan, The Undertaker und Bret "Hitman" Heart. Doch sein außergewöhnliches Gewicht sorgt schließlich für seinen viel zu frühen Tod.
Weitere Folgen in Staffel 3
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