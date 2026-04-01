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WWE Legends

Jerry Lawler

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 9vom 10.04.2026
Jerry Lawler

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WWE Legends

Folge 9: Jerry Lawler

41 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Jerry Lawler feiert sein 50-jähriges Wrestling-Jubiläum und blickt auf seine ereignisreiche Karriere zurück. Der so genannte "King of Wrestling" zählt zu den bekanntesten Athleten seiner Zeit und ist seit 2007 Teil der Hall of Fame. Neben seiner Tätigkeit im Ring, nimmt Jerry außerdem eine essenzielle Rolle als Kommentator ein. Im September 2012 erleidet er während eines Matches einen Herzinfarkt und bricht zusammen.

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