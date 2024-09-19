Große Hitze und neue Gäste - klappt das neue Konzept bei der Flower Ranch?Jetzt kostenlos streamen
Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Folge 3: Große Hitze und neue Gäste - klappt das neue Konzept bei der Flower Ranch?
88 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 6
Leben wie in Amerika - mitten in Deutschland. Karsten und Franzi von der Flower Horse Ranch müssen das Konzept ändern, um finanziell über die Runden zu kommen. Ein US-Car Treffen soll Werbung machen und neue Übernachtungsgäste überzeugen. Gelingt ihnen das? Auf der 7P Ranch steht das große Extreme Trail Turnier an. Doch in Bayern ist es heißer als in Texas. Können Bernd und Kerstin die Veranstaltung trotz der Hitze durchziehen?
