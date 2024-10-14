Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen

Ein Herz für Country Musik - Ringo und seine Band

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 14.10.2024
Ein Herz für Country Musik - Ringo und seine Band

Folge 4: Ein Herz für Country Musik - Ringo und seine Band

87 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 6

Warum einen teuren Urlaub buchen, wenn man den Traum vor der eigenen Haustür hat? Ringo und Band wollen mit ihren Auftritten die Country Musik in Deutschland erfolgreich machen. Das Pärchen Sebastian und Lisa ist nach stressigen Zeiten nun endlich im lang erträumten Texas-Urlaub. Aber entspricht dieser ihren Erwartungen? In Brandenburg geben Karsten und Franzi noch einmal alles, um ihre Flower Horse Ranch finanziell auf den Weg zu bringen.

Kabel Eins
