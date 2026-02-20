Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 21vom 20.02.2026
Sheldon ist sehr darauf bedacht, dass Dr. John Sturgis so oft wie möglich auf Meemaw trifft, damit die beiden endlich ein Paar werden. Daher lädt er den Wissenschaftler zum Abendessen mit der Familie ein. Allerdings bedenkt der Knirps nicht, dass er mit seiner ständigen Anwesenheit der Romanze im Weg sein könnte ? George versucht unterdessen, mehr Zeit mit Missy zu verbringen, und führt sie zum Essen aus.

