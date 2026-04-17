Nackt im Hagel und glücklich mit GlatzeJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 15: Nackt im Hagel und glücklich mit Glatze
18 Min.Folge vom 17.04.2026
Bei einem Baseballspiel trifft Connie auf die Ex ihres neuen Freundes Dale. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb und verabreden sich sogar für den kommenden Abend. Als bei ihrem Treffen in einer Bar auch zufällig Connies Verflossener erscheint, nimmt das Treffen eine unerwartete Wendung.
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