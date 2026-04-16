Das fiese Formtief und das Kreuz mit dem KreuzJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 14: Das fiese Formtief und das Kreuz mit dem Kreuz
18 Min.Folge vom 16.04.2026
Nachdem Georgie auf einem Flugblatt gelesen hat, wie man angeblich zu schnellem Reichtum gelangt, schmiedet er einen Plan: Er will Platin verkaufen, dass er zuvor aus gewöhnlichem Straßenschotter extrahiert hat - und Sheldon soll ihm dabei helfen. Die sonst so erfolgsverwöhnte Missy muss derweil einen herben Rückschlag bei ihrem letzten Baseballspiel hinnehmen. Mary gibt ihr einen hilfreichen Tipp, wie sie zu ihrer alten Form zurückfinden kann.
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