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Young Sheldon

Die Besenkammer und das Teufelsspiel

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 23.12.2024
Die Besenkammer und das Teufelsspiel

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Young Sheldon

Folge 2: Die Besenkammer und das Teufelsspiel

19 Min.Folge vom 23.12.2024

Dr. Sturgis ist nach seinem Nervenzusammenbruch immer noch in einer Klinik, und Sheldon hat mittlerweile das Gefühl, intellektuell auszuhungern. Doch Meemaw hat eine Idee, wie sie ihrem wissbegierigen Enkel helfen kann. Auch Mary steht vor einem Problem: Pastor Jeff wird von unkeuschen Gedanken geplagt, als er sich in die Polizistin Robin verliebt. Er bittet Mary, auf ihn aufzupassen.

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