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Young Sheldon

Der Jungunternehmer und der lästige Verehrer

ProSiebenStaffel 3Folge 3vom 27.12.2024
Der Jungunternehmer und der lästige Verehrer

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Young Sheldon

Folge 3: Der Jungunternehmer und der lästige Verehrer

19 Min.Folge vom 27.12.2024

Sheldon ist sauer auf Meemaw, weil sie sich weigert, ihn zu einer Vorlesung über Roboterkommunikation bei Dr. Linkletter zu fahren. Er versteht einfach nicht, warum seine Großmutter dem Dozenten aus dem Weg gehen will. Sheldon beschließt daraufhin, heimlich den Bus nach Rusk zu nehmen, um Dr. Sturgis zu besuchen. Georgie versucht derweil, mit einer neuen Geschäftsidee Veronica zu beeindrucken. Leider hat die Sache einen Haken.

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