Der Jungunternehmer und der lästige VerehrerJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 3: Der Jungunternehmer und der lästige Verehrer
19 Min.Folge vom 27.12.2024
Sheldon ist sauer auf Meemaw, weil sie sich weigert, ihn zu einer Vorlesung über Roboterkommunikation bei Dr. Linkletter zu fahren. Er versteht einfach nicht, warum seine Großmutter dem Dozenten aus dem Weg gehen will. Sheldon beschließt daraufhin, heimlich den Bus nach Rusk zu nehmen, um Dr. Sturgis zu besuchen. Georgie versucht derweil, mit einer neuen Geschäftsidee Veronica zu beeindrucken. Leider hat die Sache einen Haken.
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