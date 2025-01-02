Die Sünde der Gier und ein ToilettenschlüsselJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 8: Die Sünde der Gier und ein Toilettenschlüssel
21 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 6
George bekommt von der Uni einen gutdotierten Job als Football-Coach angeboten - aber nur, wenn sich Sheldon als Vollzeitstudent einschreibt. Doch die Highschool will ihren Musterschüler unbedingt behalten, weil ihr sonst eine Menge an Fördergeldern durch die Lappen geht. So buhlen nun Uni und Schule um George, der das alles sichtlich genießt. Mary macht die Situation sehr zu schaffen, sodass sie sich Rat bei Pastor Jeff holt.
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