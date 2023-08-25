Klassenclown oder Spitzenschülerin? Mirja Boes zurück in der Schule!Jetzt kostenlos streamen
Zurück in die Schule
Folge 1: Klassenclown oder Spitzenschülerin? Mirja Boes zurück in der Schule!
126 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 6
Die Schüler:innen der Don-Bosco-Montessori-Schule in Düsseldorf bereiten Meret Becker, Mirja Boes, Bastian Bielendorfer und Nelson Müller auf die Grundschulprüfung vor. Dabei werden ihre Leistungen von vier Grundschullehrer:innen bewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?
