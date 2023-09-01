Ross Anthony und Laura Karasek pauken bis die Köpfe rauchenJetzt kostenlos streamen
Zurück in die Schule
Folge 2: Ross Anthony und Laura Karasek pauken bis die Köpfe rauchen
124 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 6
Heinz Hoenig, Laura Karasek, Jochen Breyer und Ross Antony testen ihr Wissen und treten zur Leistungskontrolle an. Dabei werden ihre Ergebnisse von vier Grundschullehrer:innen ausgewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?
