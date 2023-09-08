Mathe, Deutsch, Englisch: Promis im PrüfungsstressJetzt kostenlos streamen
Zurück in die Schule
Folge 3: Mathe, Deutsch, Englisch: Promis im Prüfungsstress
122 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6
Tom Beck, Evelyn Weigert, Jörg Wontorra und Enie van de Meiklokjes testen ihr Wissen und treten zur Leistungskontrolle an. Dabei werden ihre Ergebnisse von vier Grundschullehrer:innen ausgewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?
