Tattoo-Souvenirs aus Gran Canaria: Anja tätowiert UrlaubserinnerungenJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 1: Tattoo-Souvenirs aus Gran Canaria: Anja tätowiert Urlaubserinnerungen
88 Min.Ab 12
Anja hat ein eigenes Tattoo-Studio auf Gran Canaria und verpasst Urlaubern im Akkord Souvenirs, die unter die Haut gehen. Die Surflehrer Fabian und Stefan haben ihre erste Saison auf Mykonos und genießen ihr Leben am Kalafati Strand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick