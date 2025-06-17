Fuerteventura: Deutsche Ärzte im Einsatz für kranke UrlauberJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 3: Fuerteventura: Deutsche Ärzte im Einsatz für kranke Urlauber
89 Min.Ab 12
Hausbesuch im Touristenhotel: Rund um die Uhr behandelt das Ärzteehepaar Karola und Norbert auf Fuerteventura deutsche Urlauber, die in der schönsten Zeit des Jahres krank geworden sind oder sich verletzt haben. Andrea hat einen eigenen Friseursalon auf Mallorca - direkt am Ballermann! Was sie hier täglich erlebt hält sie nicht davon ab, einen zweiten Laden zu eröffnen! Und Nelly arbeitet in einer Strandbar auf Gran Canaria. Und trainiert so ganz nebenbei für einen Marathon ...
