Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Folge 1: Neuer Glanz für alte Gutshäuser
46 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Kapitän Christian hat mit dem Kauf des Gutshauses Kraaz nicht nur einen ungewöhnlichen Lebensweg eingeschlagen, er hat auch ungewöhnliche Mitbewohner. Das Projekt bestreitet er nämlich mit seiner Freundin Jana, seiner Exfrau und seiner Ex-Schwiegermutter. Ob das gut geht? Marcel und Leo sind bereits seit acht Jahren stolze Besitzer des Gutshauses Thurow, stecken aber immer noch mitten in den Renovierungen. Ihr aktuelles Projekt: der Bau einer neuen Ferienwohnung im Turmzimmer.
