Zu Besuch auf Gut Hummendorf Jetzt kostenlos streamen
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Folge 4: Zu Besuch auf Gut Hummendorf
47 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Christina und Knut sind seit Kurzem die Besitzer von Gut Ramelow und sie kämpfen nicht nur gegen den Zahn der Zeit, sondern aktuell auch noch mit Sturmschäden. Charlotte und Janosch bekommen auf Gut Hummendorf Besuch von Moderatorin Panagiota Petridou. Auf Gut Ganzlin ist heute Großkampftag - Fanny und Christian wollen endlich den Lehmputz an die Wände bringen. Und auch Christian steht im Gutshaus Kraatz mächtig unter Druck. Der Winter steht vor der Tür ...
