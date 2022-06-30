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Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Märchenschloss Sophienhof

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 30.06.2022
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Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Folge 5: Märchenschloss Sophienhof

47 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12

Henry und Gabi werkeln seit ganzen 20 Jahren in ihrem Schloss Sophienhof. Ihr märchenhafter Palast mit 1.000 Quadratmeter Wohnfläche ist ein echtes Langzeitprojekt. Panagiota Petridou ist heute zu Besuch bei Leo und Marcel im Gutshaus Thurow. Nach acht Jahren Renovierung ist aus einer Ruine ein herrschaftliches Zuhause mit Ferienunterkunft geworden. Und für Janosch, Charlotte und ihre zwei Kinder geht mit dem Gut Hummendorf ein Traum in Erfüllung.

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