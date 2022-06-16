Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 16.06.2022
Folge 3: Wellness auf Schloss Vietgest

47 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 6

Miriam und Helge wollen sich in Schloss Vietgest endlich dem großen Park widmen. Hier soll ein exklusiver Wellnessbereich für die Hotelgäste entstehen. Christina und Knut kümmern sich derweil um das Gut Ramelow - ihrer mittlerweile achten Ruine! Christian bekommt in seinem Gutshaus Kraaz hohen Besuch. Panagiota Petridou möchte sich persönlich ein Bild über den Baufortschritt machen. Und auch Fanny und Christian bringt ihr heutiger Gast auf Gut Ganzlin ordentlich zum Schwitzen.

