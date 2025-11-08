Lachen garantiert Chris Tall: Das hat Mario Barth mit seinem Werdegang zu tun Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Chris Tall in seiner Show "Chris Du das hin?" Bild: Joyn/Julia Feldhagen;

Jetzt bringt er die Nation wieder zum Lachen - im September ist Chris Tall mit seinen "Laugh Stories" auf ProSieben zu sehen. Dort reißt er nicht nur die besten Gags, sondern sorgt mit seinem Stand-up-Programm auch für die größten Lacher. Komisch sein und das Unglaubliche tun - das ist sein Job. Aber wie kam der Versicherungskaufmann auf die Bühne?

Mario Barth ist schuld Chris Tall (34) wurde am 4. Mai 1991 in Hamburg als Christopher Nast geboren. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Comedians des Landes. Ursprünglich hatte der Moderator eine Karriere als Versicherungskaufmann eingeschlagen. Der Auslöser für seinen Comedy-Weg war der Besuch einer Vorstellung von Mario Barth. Bei dessen Bühnenauftritt dachte sich Chris: "Das will ich auch machen." Von da an arbeitete er neben seiner Ausbildung an eigenen Gags, Sketchen und einem Stand-up-Programm. Als er von Hamburg nach Köln zog, war klar: Er will Comedian werden - und zwar ein bekannter.

Chris gibt Gas 2011 im Alter von nur 20 Jahren gewann er den "Stuttgarter Comedy Clash" und 2013 den "RTL Comedy Grand Prix". Wenig später ging er mit seinem ersten Solo-Programm "Versetzung gefährdet!" auf Tour. 2015 veröffentlichte er sein Buch "Selfie von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen", das 2016 zum Titel seines zweiten Solo-Programms wurde. Nebenbei spielte er 2015 neben Max von der Groeben ("Fack ju Göhte") eine Hauptrolle in der Dramedy "Abschussfahrt".

Der Erfolg hält an "Ninja Warrior", "Täglich frisch geröstet" und "Bin ich schlauer als ...?" - das sind nur wenige der Shows, in denen Chris Tall anschließend mitgewirkt hat. Während er 2021 noch für die "Abendshow" und "Straßenstars" vor der Kamera zu sehen war, verschlug es ihn 2022 zur Talkshow "7 Tage, 7 Köpfe" und zum Entertainment-Format "Ich setz auf dich". 2023 nahm er dann am ProSieben-Format "Schlag den Star" teil, wo er haushoch gegen Pietro Lombardi gewann.

Chris Talls neues Programm gibt's am Donnerstag, 11. September 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Bild: Joyn/Robert Maschke

Chris Tall schafft neue "Laugh Stories" Als Nächstes geht es für Chris Tall nun wieder auf die Bühne - und zwar für seine "Laugh Stories". Live vor Ort und im TV wird der Comedy-Star seinen Kindheitstraum aufgreifen: einmal im HSV-Stadion zu stehen - allerdings nicht als Fußballer, sondern als Entertainer. Statt eines Balls bringt er seine "Laugh Stories" mit: ein Mix aus verrückten Anekdoten, Alltagsbeobachtungen und skurrilen Geschichten über zwischenmenschliche Probleme, absurde Situationen und kleine wie große Katastrophen des Lebens. Chris Tall ist mit seinen "Laugh Stories" um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen - oder direkt hier im Livestream auf Joyn.