Foto vom 1. Drehtag Mit Baby am Set: Stefanie Stumph dreht zwei Monate nach Geburt wieder für "Der Alte" Aktualisiert: Vor 46 Minuten von Anna-Maria Hock, C3 Newsroom Stephanie Stumph ist im September zum zweiten Mal Mama geworden und dreht nun wieder für "Der Alte". Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Schauspielerin Stephanie Stumph ist vor rund zwei Monaten wieder Mutter geworden. Nun dreht sie erneut für die ZDF-Krimireihe "Der Alte" - und ihr Baby ist offensichtlich dabei.

+++ Update, 11. November 2025 +++

Nach zweimonatiger Babypause dreht Stephanie Stumph wieder für "Der Alte" Seit September ist Schauspielerin Stephanie Stumph zweifache Mama. Die 41-Jährige brachte ihren zweiten Sohn zur Welt. Mit ihrem Lebensgefährten, dem Münchner Chirurgen Florian Santner, hat Stumph bereits den dreijährigen Sohn Anton. Nun hat sich die Schauspielerin wieder vom Set der ZDF-Krimireine "Der Alte" gemeldet, wo Stumph die Rolle der Kommissarin Annabell Lorenz spielt. Sie postete ein Bild in einer Instagram-Story (Account: @stephaniestumph) und schrieb augenzwinkernd dazu: "1. Drehtag. Alle Arbeitsmittel dabei." Auf der Aufnahme ist zum einen ein "Der Alte"-Drehbuch zu sehen, daneben eine Milchpumpe - und im Hintergrund erkennt man, offenbar in einem Spiegelbild, ein Baby, das in einem gestreiften Strampler auf einem Unterarm liegt.

Stephanie Stumph will Beruf und Kinder vereinbaren Die Darstellerin ist also aus ihrer Babypause zurückgekehrt und dreht wieder - ihren kleinen Sohn hat sie dabei am Set offensichtlich dabei. Bereits im Mai, als die 41-Jährige ihre zweite Schwangerschaft öffentlich bekannt gemacht hatte, hatte sie angekündigt, dass sie auch nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht kürzertreten wolle. "Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen", sagte sie damals der Zeitschrift "Gala". Sie liebe ihren Job, betonte Stumph, die auch als Moderatorin aktiv ist. "Und da ich nicht die geborene Mama bin, die jeden Tag nur auf dem Spielplatz abhängen will, würde ich ohne berufliche Aufgaben unglücklich werden." Bis Anfang August hatte sie ebenfalls noch für "Der Alte" vor der Kamera gestanden und sich dann in die Babypause verabschiedet.

+++ Ursprüngliche Meldung vom 27. Mai 2025 +++

Stefanie Stumph verkündet Baby-News Seit 2020 ist Stephanie Stumph mit ihrem Partner Florian zusammen. Im Juni 2022 bekamen die beiden ihr erstes gemeinsames Kind namens Anton. Im Gespräch mit "Gala" macht die 40-Jährige öffentlich, dass die kleine Familie Zuwachs bekommt. Stephanie gesteht außerdem, dass sie und ihr Partner Florian sehr gespannt auf die neue Herausforderung sind: "Natürlich freuen wir uns! Doch wir wissen auch, was das an anstrengender Zeit mit sich bringt." Die ersten Jahre mit ihrem Sohn Anton seien für Stephanie bereits eine Herausforderung gewesen. "Ein zweites ist dann noch mal eine Schippe drauf! Aber es lohnt sich hoffentlich nach ein paar Jahren", führt sie weiter aus. Warum sich Stephanie bei all dem Stress für ein zweites Kind entschieden hat? "Weil ich in der Illusion lebe, dass ein zweites Kind das andere Kind auch gut beschäftigt und die dann miteinander spielen", erklärte sie ihre Gründe.

Stefanie Stumph in ihrer Paraderolle 12 Staffel "Der Alte" jetzt auf Joyn streamen

Stephanie Stumph hat ihre Eizellen einfrieren lassen Im Alter von 35 Jahren ließ sich die "Der Alte"-Darstellerin ihre Eizellen einfrieren. "Die frieren da jetzt so vor sich hin", erzählt Stephanie im Interview. Ein drittes Kind sei aktuell nicht geplant. "Da ich nicht vorhabe, noch ein drittes Kind zu bekommen, werde ich mich von ihnen wohl irgendwann verabschieden, weil ich nicht darauf zurückkommen musste", meint sie abschließend.