Als "Bergdoktor" kümmert er sich seit fast 20 Jahren um das Wohl seiner Patient:innen. Ist nach so langer Zeit womöglich ein Ende in Sicht? In einem Interview verriet Hans Sigl jetzt, wie es mit seiner Rolle weitergeht.

Seit 2008 verkörpert der Schauspieler Hans Sigl in "Der Bergdoktor" den Arzt, er sich aufopfernd um das Wohl seiner Patient:innen in Elmau kümmert und so einiges dabei erlebt. Was die Fans voraussichtlich ab Januar 2026 erwartet, hat der 56-Jährige jetzt der "Tiroler Zeitung" und dem Online-Magazin "Web.de" verraten.

Es gibt die Vereinbarung bis zur 20. Staffel - was danach kommt, werden wir sehen. Hans Sigl, Anfang 2025.

Frisch getraut Es wird aufregend. Das Ende der vorigen Staffel läutete für den Arzt Martin Gruber eine neue Lebensphase ein. Seitdem ist er nicht mehr Single, sondern ganz offiziell Ehemann. "Es ist spannend, das zu spielen", sagt Hans Sigl dazu, "Und es kommen neue Probleme dazu." Die große Frage ist: Bleibt es dabei? Hans Sigl wünscht es seinem Doktor und verrät: "Im Moment ist mir nichts anderes bekannt. Aber man weiß ja nie." Nichtsdestotrotz bahnt sich in Elmau einiges Unerwartetes an. Vor allem zum Ende hin: "Die Fans können sich auf ein sehr spannendes Staffel-Finale freuen. Das kann ich verraten. Es wird sehr spannend."

Keine Lust? Keine Chance. Nach fast zwei Jahrzehnten spielt Sigl seinen Arzt immer noch mit Herzblut und Leidenschaft. Die Rolle mache ihm nach wie vor Spaß, auch wenn die langen Drehtage bei Regen, Schnee oder Hitze nicht spurlos an einem vorbeigehen. "Der Bergdoktor ist Teil meines Lebens." Und: "Es gibt 'Tatort'-Schauspieler, ich bin der 'Bergdoktor'. Damit kann ich gut leben." Er spiele ihn auch nach all den Jahren immer noch mit vollem Einsatz. "Man darf nichts als gegeben hinnehmen", so der Darsteller.

Weihnachts-Stimmung am Set Aktuell dreht das Bergdoktor-Team Staffel 19 in den Kitzbühler Alpen und im Zillertal. Bis 3. Dezember entstehen dort acht neue Folgen. Gleich danach startet Sigl ab 6. Dezember eine vorweihnachtliche Lese-Tour. Bei den Dreharbeiten bringt er sich offensichtlich jetzt schon in Weihnachts-Stimmung. "Am Set fragen sie schon: 'Hans, was ist mit dir?', weil ich 'Driving Home for Christmas' singe", verrät er.

So geht es weiter Anfang diesen Jahres noch bangten die Fans noch, sie müssten aufgrund des 2026 auslaufenden Vertrags mit Hans Sigl bald auf ihren Lieblingsarzt verzichten - zumal es ja auch eine ganze Reihe weiterer Veränderungen in und rund um Elmar geben wird. Doch jetzt enthüllte er ganz klar, wie es mit der beliebten ZDF-Serie weitergeht: Es wird eine 20. und eine 21. Staffel geben. Und danach? "Ob es das dann war, hängt von der Entwicklung der Geschichte ab."