Schauspieler-Wechsel Weitere Umbesetzung bei "Die Bergretter": Auch Leon bekommt ein neues Gesicht in der ZDF-Serie Aktualisiert: Vor 8 Minuten von C3 Newsroom Neben Markus Koflers (Sebastian Ströbel, r.) Tochter Mia Steiner (Lisa Junick, Mitte) ist auch Leon Dörfler (Marinus Hohmann, r.) neu besetzt worden. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Nach dem Ausstieg mehrerer Darsteller müssen sich Fans von "Die Bergretter" erneut auf Veränderungen einstellen: Neben Markus’ Adoptivtochter Mia bekommt nun auch Michis Sohn Leon ein neues Gesicht.

Zuerst traf es Markus’ (Sebastian Ströbel) Adoptivtochter Mia: Nach vier Jahren Pause kehrt sie in der aktuellen Staffel "Die Bergretter" endlich zurück - allerdings nicht mehr in Gestalt von Mia-Sophie Ballauf, sondern gespielt von Lisa Junick. Die 22-Jährige übernimmt die Rolle der 17-Jährigen und bringt frischen Wind auf den "Hof Emilie". Doch damit nicht genug: Auch Michi Dachers (Robert Lohr) Sohn Leon wird künftig von einem anderen Schauspieler verkörpert. Statt Tim Marco Rietz, der die Rolle über mehrere Staffeln hinweg übernommen hatte, steht nun Marinus Hohmann vor der Kamera.

Wer ist eigentlich Marinus Hohmann? Marinus Hohmann (21) ist kein Unbekannter im deutschen Fernsehen: Viele Zuschauer:innen dürften ihn aus der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" kennen, wo er in fast 300 Folgen den Charakter Till Brenner spielte. Nun übernimmt er also die Rolle von Leon Dacher, der nach fünf Staffeln Abwesenheit wieder in Ramsau auftaucht. Seine Rückkehr verspricht Spannung - vor allem, weil Leon in früheren Staffeln immer wieder zwischen jugendlicher Rebellion und familiärem Zusammenhalt schwankte. Mit dem älteren Hohmann in der Rolle dürfte die Figur deutlich erwachsener, reifer und emotional komplexer gezeichnet werden.

Warum spielt Tim Marco Rietz nicht mehr Leon? Offiziell äußerte sich das ZDF bislang nicht im Detail zum Casting-Wechsel rund um Leon. Allerdings deutet sich an, dass - ähnlich wie bei Mia - zeitliche und persönliche Gründe eine Rolle spielten: Tim Marco Rietz war nach seinem Ausscheiden aus der Serie kaum noch in der Öffentlichkeit präsent. Seit über zwei Jahren gibt es weder neue TV-Projekte noch Social-Media-Aktivität von ihm.

