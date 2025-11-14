Wochen-Vorschau von "Die Spreewaldklinik" ab 10.11.: Macht Doreen mit Paul Schluss?

Ehe-Aus? Wochen-Vorschau von "Die Spreewaldklinik" ab 10. November: Macht Doreen mit Paul Schluss? Aktualisiert: Vor 33 Minuten von Aenna Schneider Können Doreen (Jessica Walther-Gabory, r.) und Paul (Daniel Scholz, l.) diese Krise noch überwinden? Bild: Sat.1

Abschiedsschmerz und neue Herausforderungen in der "Spreewaldklinik": Paul kämpft um seine Ehe, Dr. Wemuth sucht eine Nachfolge und Radu zweifelt an einer Diagnose. Was du dir diese Woche auf keinen Fall entgehen lassen solltest!

In der Spreewaldklinik steht ein Abschied bevor: Dr. Wemuths (Karsten Speck) letzter Tag rückt unaufhaltsam näher. Trotz der Wehmut blickt der beliebte Arzt mit Zuversicht nach vorn. Einzig die Nachfolge für seinen kleinen, aber umso wichtigeren Kollegen Felix bereitet ihm noch Sorgen. Der Handpuppe, die besonders bei den jüngsten Patienten so beliebt ist, soll nach dem Abschied weiterhin Lebensfreude versprühen. Wer wird die Rolle des Puppenspielers mit so viel Herz ausfüllen können? Währenddessen erhält Radu (Richard Ciuchendea) den Befund seiner verletzten Hand, doch er kann die Diagnose kaum glauben. Getrieben von Angst beginnt er heimlich eigene Nachforschungen anzustellen. Eine riskante Aktion, die seine Chance auf eine baldige Rückkehr in den Operationssaal gefährden könnte. Steht ihm lediglich seine eigene Psyche im Weg, oder verbirgt sich hinter der Diagnose tatsächlich mehr? Auch Paul (Daniel Scholz) kämpft weiterhin mit den schweren Folgen des aufgedeckten Baustellenpfuschs. Obwohl er unschuldig ist, halten ihn viele für den Drahtzieher des Betrugs. Unbeirrt setzt er seine Jobsuche fort, doch die finanzielle Belastung wächst stetig und droht, seine Ehe endgültig zu zerstören. Auch bei Leas Schwester Vera (Sandrine Mittelstädt) kriselt es. Der unerfüllte Kinderwunsch belastet die Beziehung zu ihrem Mann Stefan und treibt die beiden auseinander.

Folge 96 (10. November): "Nachfolger gesucht" Im Gespräch mit Radu und Mark (Jan Hartmann) gesteht die Patientin Yeliz, dass sie ihre Krankheit nur vorgetäuscht hat. Damit wollte sie verhindern, dass ihr Freund sie und ihr gemeinsames Baby verlässt. Die junge Schwangere weckt in Lea (Sina-Valeska Jung) Erinnerungen an ihre eigene Schwangerschaft mit Nico (Isabel Hinz) und sie trauert um die verpasste Kindheit mit ihr. Weil er selbst die Klinik verlassen muss, sucht Dr. Wemuth einen würdigen Nachfolger für seine Handpuppe Felix. Gitta (Mieke Schymura) stellt sich allerdings als ungeeignet heraus und Radu lehnt das Angebot ab, in Dr. Wemuths Fußstapfen zu treten. Der junge Arzt hat anderes im Kopf, denn bald wird er erfahren, ob er wieder operieren darf. Dr. Berg (Muriel Baumeister) und Robert (Matthias Britschgi) versuchen derweil Ordnung in das Zuhause der Oberärztin zu bringen. Doch die Aufgabe entpuppt sich als größer als erwartet und die beiden lassen sich immer wieder ablenken.

Folge 97 (11. November): "Heimlichkeiten" Radu ringt trotz der positiven Diagnose seines Arztes weiterhin mit starken Selbstzweifeln bezüglich seiner Hand. Er kann sich nicht vorstellen, dass sie wirklich wieder voll einsatzfähig ist, und fühlt sich der Verantwortung für die bevorstehende Operation eines kleinen Jungen nicht gewachsen. Nico und seine Kolleg:innen versuchen, ihn aufzumuntern - kurzzeitig scheint es zu helfen, doch dann beginnt seine Hand plötzlich unkontrolliert zu zittern. Paul leidet weiterhin unter den Folgen seines beschädigten Rufs. Trotz unzähliger Bewerbungen findet er keine Anstellung und gerät zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Lea bekommt Besuch von ihrer Schwester Vera (Sandrine Mittelstädt), doch der Besuch dient nicht der Erholung. Vera ist auf der Flucht vor ihrem Mann, da die Ehe durch den unerfüllten Kinderwunsch stark belastet ist und es ständig zu Streitigkeiten kommt.

Folge 98 (12. November): "Trügerische Sicherheit" Bei Paul und Doreen (Jessica Walther-Gabory) liegen die Nerven blank. Paul hat keinen Erfolg bei der Jobsuche und dann gibt auch noch die Spülmaschine den Geist auf. Außerdem ist der Status ihrer Ehe immer noch ungeklärt. Auch die Beziehung von Vera und Stefan bröckelt. Sie hängt unumstößlich an dem Wunsch, ein Kind zu bekommen, und er hat den Druck und die ständigen Enttäuschungen satt. Lea und Mark planen einen Spieleabend, um die beiden abzulenken. Doch erneut entfacht ein Streit. Radu plant heimlich ein CT, um zu prüfen, ob seine Hand tatsächlich wieder einsatzfähig ist. Dr. Berg erwischt ihn bei der Aktion. Aufgrund seiner Zweifel streicht ihn die Oberärztin vom Operationsplan. Doch Radu wird dadurch bewusst, wie wichtig ihm die OP des kleinen Jungen ist - und kämpft um seinen Platz.

Folge 99 (13. November): "Ein spezielles Abendessen" Nach dem erneuten Streit zwischen Vera und Stefan (Bastian Beyer) braucht er Abstand. Die zahlreichen Schwangerschaftsversuche und die ständige Präsenz des Themas sind ihm zu viel. Vera kommt daraufhin bei Lea unter. Diese möchte Erik (Daniel Buder) derweil endlich von ihrer Beziehung mit Mark erzählen. Doch jemand anderes ist schneller. Doreen und Paul treffen derweil die Entscheidung, zusammenzubleiben. Allerdings nicht aus Liebe, sondern wegen ihrer verzwickten finanziellen Lage. Doch was wird Nico beim bevorstehenden Familienessen zu dieser Neuigkeit sagen?

Folge 100 (14. November): "Verführerisch umsorgt" In der Klinik herrscht Ausnahmezustand: Eine Welle von Lebensmittelvergiftungen sorgt für überfüllte Stationen und jede Menge kranke Patient:innen. Auch Erik (Daniel Buder) und Mona (Maja Lehrer) müssen ihren eigentlichen Plan für den Abend aufgeben, als Erik von den Symptomen betroffen ist. Die ohnehin schon angespannte Situation verschärft sich, da die Betten knapp werden und alle Patient:innen etwas zusammenrücken müssen. So kommt es, dass Nico und Paul ein Zimmer teilen. Die Vergangenheit liegt wie ein Schatten über ihnen. Werden sie die Gelegenheit nutzen, um sich auszusprechen und die alten Wunden zu heilen, oder flammt der Konflikt erneut auf und sie geraten aneinander?