Es ist Mai, oder in anderen Worten: Der "Eurovision Song Contest" 2026 steht an! In diesem Jahr stehen die besten Sängerinnen und Sänger in Wien auf der Bühne. Wo du das grosse Finale im Livestream ansehen kannst, erfährst du hier.

Es ist soweit: Am Samstag, 16. Mai, stehen in Wien 25 Sänger:innen zum grossen Finale des 70. "Eurovision Song Contest" (ESC) auf der Bühne.

In der ausverkauften Stadthalle Wien kommen die Besucher:innen auf ihre Kosten. Doch keine Sorge: Das Finale kannst du dir auch ganz einfach und kostenlos im Livestream ansehen.