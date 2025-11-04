Kalbsnierstück mit Whisky-Marinade und mediterranem Kartoffelsalat

Bild: SAT.1 Schweiz

In der siebten Folge von Staffel 3 vom "Grill Club" reist Sandro Zinggeler in die Region Aargau. Dort kocht er ein leckeres Gericht mit Kalbsfleisch.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für das Kalbsnierstück

  • 800 g Kalbsnierstück

  • 1 Prise Fleur de Sal

  • 2 EL Whisky

  • 3 EL Ketchup

  • 1 EL Senf

  • 1 TL Honig, flüssig

  • 2 EL Sojasauce

  • 1 TL Paprikapulver

  • 1 Prise Schwarzer Pfeffer

  • 0,5 TL Knoblauchpulver

  • 0,5 TL Cayenne-Pfeffer-Pulver

  • 1 EL Sonnenblumenöl

Kalbsnierstück eine Stunde vor dem Grillieren aus dem Kühlschrank nehmen. Danach rundum salzen und auf der direkten Glut von allen Seiten gut anrösten.

Zwei Stück Backpapier übereinander legen und das Nierstück in die Mitte legen.

Die restlichen Zutaten zu einer Marinade vermengen und das Fleisch rundum damit marinieren.

Das Nierstück in das Backpapier einwickeln und auf indirekte Hitze legen, dabei darauf achten, dass die Grillstäbe nicht zu heiss sind.

Das Fleisch gelegentlich wenden und garen, bis es eine Kerntemperatur von 53° C hat.

Das Fleisch vom Grill nehmen und im Backpapier ruhen lassen, bis es eine Kerntemperatur von 56° C erreicht hat.

Zutaten für den Kartoffelsalat

  • 1 kg Kartoffeln, festkochend

  • etwas Salz

  • ein halbes Glas getrocknete Tomaten

  • 4 EL weisser Balsamico

  • 80 g Oliven, entsteint

  • 1 EL Pinienkerne, geröstet

  • 1 Prise Schwarzer Pfeffer

  • 1 Frühlingszwiebel

  • 2 EL Kürbiskernöl

  • 4 EL Olivenöl, kaltgepresst

  • ein halber Bund glatte Petersilie, gehackt

  • ein halber Bund Kerbel, gehackt

  • ein halber Bund Basilikum, gehackt

Kartoffel in gesalzenem Wasser weichkochen, danach das Wasser abschütten und die Kartoffeln etwas auskühlen lassen.

Anschliessend die noch warmen Kartoffeln in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden und marinieren, solange sie noch warm sind.

Etwas Öl von den eingelegten Tomaten zu den Kartoffeln geben und die Tomaten klein geschnitten ebenfalls beifügen. Danach die restlichen Zutaten zugeben und gut vermengen. Anschliessend etwas Olivenöl dazugeben und die grillierten Spiesse damit bepinseln.

