Kalbsnierstück mit Whisky-Marinade und mediterranem Kartoffelsalat

In der siebten Folge von Staffel 3 vom "Grill Club" reist Sandro Zinggeler in die Region Aargau. Dort kocht er ein leckeres Gericht mit Kalbsfleisch.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für das Kalbsnierstück

800 g Kalbsnierstück

1 Prise Fleur de Sal

2 EL Whisky

3 EL Ketchup

1 EL Senf

1 TL Honig, flüssig

2 EL Sojasauce

1 TL Paprikapulver

1 Prise Schwarzer Pfeffer

0,5 TL Knoblauchpulver

0,5 TL Cayenne-Pfeffer-Pulver

1 EL Sonnenblumenöl

Kalbsnierstück eine Stunde vor dem Grillieren aus dem Kühlschrank nehmen. Danach rundum salzen und auf der direkten Glut von allen Seiten gut anrösten.

Zwei Stück Backpapier übereinander legen und das Nierstück in die Mitte legen.

Die restlichen Zutaten zu einer Marinade vermengen und das Fleisch rundum damit marinieren.

Das Nierstück in das Backpapier einwickeln und auf indirekte Hitze legen, dabei darauf achten, dass die Grillstäbe nicht zu heiss sind.

Das Fleisch gelegentlich wenden und garen, bis es eine Kerntemperatur von 53° C hat.

Das Fleisch vom Grill nehmen und im Backpapier ruhen lassen, bis es eine Kerntemperatur von 56° C erreicht hat.