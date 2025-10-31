"Grill Club": Mit Sandro Zinggeler auf kulinarischer Entdeckungsreise durch die Schweiz

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm kehrt auch die Lust aufs Grillieren zurück. Rechtzeitig zum Start in die schönste Zeit des Jahres geht "Grill Club" in eine neue Runde: Ab dem 18. Mai bei Joyn und ab dem 25. Mai auch in SAT.1 Schweiz.

In der fünften Staffel begibt sich Koch und Foodscout Sandro Zinggeler erneut auf einen genussvollen Roadtrip durch die Schweiz. In jeder Folge entdeckt er eine regionale Spezialität – vom Ahornsirup aus Murten über scharfe Chilis aus dem Aargau bis hin zu echtem Berner Kaviar. Die Produkte stammen von leidenschaftlichen lokalen Produzent:innen, die Sandro ihre Türen öffnen und Einblicke in ihre Arbeit geben. Mit im Gepäck: ein sorgfältig ausgewähltes Stück Fleisch oder Fisch, zusammengestellt vom Fleischkenner Philipp Glauser – abgestimmt auf die jeweilige Region.

Sandro weiss im Voraus nicht, was ihn erwartet

Weder die lokale Spezialität noch das Fleischstück kennt er, bis er vor Ort ist. Seine Aufgabe? Aus beidem ein kreatives Grillgericht zu zaubern – über dem offenen Feuer und mit viel Gespür für Geschmack und Herkunft.

"Grill Club" bietet nicht nur spannende Begegnungen und kulinarische Entdeckungen, sondern auch jede Menge praktische Tipps und Ideen für den nächsten Grillabend zu Hause.

Die neue Staffel "Grill Club" ist ab dem 18. Mai auf Joyn und ab dem 25. Mai 2025 jeweils um 19:55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.