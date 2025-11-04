28 erfolgreiche Staffeln Nach über 1000 Folgen "In aller Freundschaft": Schafft ein Serien-Neuling noch den Einstieg? So fällt das Urteil aus Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Sylvia Loth Kann man als Serien-Neuling noch einen Überblick über den großen "In aller Freundschaft"-Cast bekommen? Die BTS-Redaktion geht der Frage nach. Bild: MDR / Saxonia Media / Markus Nass

Am 26. Oktober 1998 flimmerte die erste Folge "In aller Freundschaft" über die Bildschirme. 27 Jahre später erreicht die ARD-Serie jede Woche rund vier Millionen Zuschauer:innen. Doch wie gut gelingt der Einstieg für Neulinge? Autorin Sylvia prüft die Serie auf Herz und Nieren.

Streame "In aller Freundschaft" dienstags um 21 Uhr Hier geht es zum Das-Erste-Livestream auf Joyn

Faszination Arzt-Serien Drama-Serien mit medizinischem Bezug üben eine besondere Anziehungskraft auf mich aus. Sie verbinden Fachwissen mit menschlichen Schicksalen und schaffen damit eine Spannung, die emotional berührt und intellektuell anregt.

Auf der einen Seite steht das Drama um Leben und Tod: ein riskanter Eingriff im OP, eine unerwartete Diagnose oder ein Wettlauf gegen die Zeit.

Auf der anderen Seite spiegeln Arzt-Serien gesellschaftliche Fragen und persönliche Konflikte wider. Im US-Hit "Grey’s Anatomy" geht es neben komplizierten Operationen um Liebe, Freundschaft und den Druck im Klinikalltag. "Scrubs" zeigt mit Humor, wie junge Ärzt:innen zwischen Idealismus und Realität ihren Weg suchen. "In aller Freundschaft" und das Spin-off "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte" (seit 2015) verknüpfen den Klinikalltag nicht nur mit medizinischen Herausforderungen, sondern auch mit Themen wie Pflege von Angehörigen, Migration oder Gerechtigkeit im Gesundheitssystem. Diese Mischung aus Spannung, Emotionen und gesellschaftlicher Relevanz macht Krankenhausserien so faszinierend.

Lust auf die bewegende Arzt-Serie bekommen? Jetzt alle Folgen kostenlos auf Joyn streamen

Die Erfolgs-Story von "In aller Freundschaft" Der ARD-Dauerbrenner umfasst mittlerweile über 1.100 Folgen. Die Geschichte der Sachsenklinik, die zwischendurch mit dem Marienhospital fusionierte und am Anfang von Staffel 28 durch eine Cyberattacke an den finanziellen Abgrund rutschte, ist lang und für Neueinsteiger undurchsichtig. Aber das macht nichts. Auch wenn viele Ärzt:innen und Pfleger:innen in der Sachsenklinik ein und aus gegangen sind, ist der Einstieg einfach - und es lohnt sich! Ich selbst habe mehrere Jahre ausgesetzt, bedingt durch Studium und anderen Interessen - und bin dann vor einigen Jahren wieder eingestiegen. Und ja, ich gebe es zu: Mittlerweile habe ich einen Großteil der versäumten Folgen in der ARD-Mediathek nachgeholt, was aber nichts damit zu tun hat, dass ich der Handlung der neuen Episoden nicht mehr folgen konnte.

Im Gegenteil: "In aller Freundschaft" lebt von neuen spannenden medizinischen Fällen, die oftmals einen gesellschaftlichen Bezug haben. So werden immer wieder relevante Themen wie Cybersecurity, Migration, Patchwork-Familien, Mobbing, LGBTQ+-Fragen behandelt oder auch Herausforderungen wie die Covid-Pandemie thematisiert.

Schau dir hier "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte" an Hier geht's zu den Folgen

Mein Fazit: Der Einstieg bei "In aller Freundschaft" gelingt gut, wenn man sich auf zwei Dinge einlässt: die emotionale Nähe zu den Figuren und die Mischung aus Alltagsnähe und medizinischem Drama. Wer bereit ist, regelmäßig einzuschalten, wird schnell das Gefühl bekommen, selbst Teil der Sachsenklinik-Familie zu sein. Der Einblick ins Privatleben der Ärzt:innen und Pfleger:innen macht die Serie so real. Bei Problemen wie Kindererziehung oder bei Plot-Points rund um langjährige Beziehungen fühle ich mich als Zuschauerin schnell abgeholt.

Und genau das ist das Geheimnis der Serie: Sie schafft es, trotz ihrer langen Geschichte immer wieder ein neues Publikum zu gewinnen, weil sie vertraut und zugänglich bleibt. Und dabei ist es gar nicht wichtig, ob man mit Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) oder Sarah Marquardt (Alexa-Maria Surholt) schon seit der ersten Folge mitfiebert oder eben erst jetzt anfängt, wenn die Lebensgeschichte von Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) nach und nach erzählt wird, die in Folge 1071 zum ersten Mal zu sehen war.

Ich fiebere, wie viele andere, jede Woche einer neuen Episode entgegen.